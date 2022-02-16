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Глава МИД Франции заявил, что в Европе уже нет норм безопасности

В Европе больше нет норм, регулирующих безопасность и стабильность, а договоры о контроле над вооружениями «почти устарели или не имеют значения», заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 16 февраля, сообщает газета Financial Times.

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