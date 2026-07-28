Удаление Эмболо в матче с Аргентиной на ЧМ-2026 оказалось ошибочным. IFAB выпустил важное разъяснение

Совет международных футбольных ассоциаций (IFAB), отвечающий за правила игры, выпустил разъяснение по работе системы VAR, которое фактически указывает на ошибочность удаления нападающего сборной Швейцарии Бреля Эмболо в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года против Аргентины (1:3).