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Кабмин поддержал усиление наказаний за призывы к терроризму

Правительство поддержало законопроект об ужесточении наказаний за публичные призывы к терроризму и массовым беспорядкам, а также за насилие в отношении представителей власти.

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