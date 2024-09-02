Перевозки пассажиров на сети РЖД в августе выросли на 7,1%

В августе 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправилось 114,9 млн пассажиров, что на 7,1% выше показателя прошлого года, в том числе в пригородном сообщении количество отправленных пассажиров составило 100,4 млн человек (+8,1%), в дальнем следовании – 14,5 млн (+0,8%).