Байдачный о том, что легионеры не приезжают на сборы: «Их надо выгнать – и все. Штрафы и санкции ничего не дадут. Команды позволяют игрокам так относиться к ним»

Ранее стало известно, что на сборы «Крыльев Советов» не прибыл чилийский хавбек Фелипе Мендес. Сообщалось, что владевший правами на игрока ЦСКА продал его «Коло-Коло», при этом московский клуб сделку пока не подтвердил.
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