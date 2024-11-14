Работнику завода оторвало руку

Местный сотрудник лишился конечности, передают «Акценты».Согласно сведениям областной госинспекции труда, случилось это на линии сортировки отходов: сотрудник попытался исправить смещение ленты транспортера.
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