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Работнику завода оторвало руку

Работнику завода оторвало руку

Местный сотрудник лишился конечности, передают «Акценты».Согласно сведениям областной госинспекции труда, случилось это на линии сортировки отходов: сотрудник попытался исправить смещение ленты транспортера.

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