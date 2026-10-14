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Террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", вооружили баталхаджинцы

Террористов, напавших на "Крокус Сити Холл", вооружили баталхаджинцы

Члены «Общины последователей Батал-Хаджи Белхороева»* вооружили террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл» в 2024 году.

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