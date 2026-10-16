Принадлежащий компании Changan суббренд Qiyuan в сентябре обрел небывалую популярность в России. Бюджетные электрокары, известные в Китае под маркой Qiyuan, а на внешние рынки поставляемые как Nevo, в первый осенний месяц нашли в России 1519 покупателей.
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