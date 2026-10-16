Принадлежащий компании Changan суббренд Qiyuan в сентябре обрел небывалую популярность в России. Бюджетные электрокары, известные в Китае под маркой Qiyuan, а на внешние рынки поставляемые как Nevo, в первый осенний месяц нашли в России 1519 покупателей.