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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Наталья Котельникова
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"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня

"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня

Арестован начальник департамента Министерства экономического развития. 37 лет. Возглавлял департамент с 2021 года.

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Комментарии
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Наталья Волкова
А посадки за пачку стыренного из магазина масла. А любителей мерседесов под домашний арест, а потом с поклоном и извинениями, мол ошибочка вышла- из под домашнего ареста. Мы такое уже проходили
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14 час.
Неизвестно Неизвестно
Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.
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13 час.
ТК
Тамара Козачук
Мало, очень мало!!!
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1 час.

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