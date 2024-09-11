"Экономику развивал. Надрывался, сердешный!" (ц) — герой дня

А посадки за пачку стыренного из магазина масла. А любителей мерседесов под домашний арест, а потом с поклоном и извинениями, мол ошибочка вышла- из под домашнего ареста. Мы такое уже проходили

Неизвестно Неизвестно

Все проблемы у нас в стране созданы алчностью наших чиновников. Нынешняя олигархическая власть в России в погоне за личным обогащением развалила и разграбила страну (в том числе и армию), а потом восемь лет молча смотрела на то, как обстреливают Донбасс. Система власти у нас выстроена на тотальной коррупции, а также корысти олигархов и чиновников всех рангов и структур, а народ оказался ей не нужен, поэтому и вымирает, живя в нищете на фоне дикой инфляции, устроенной банковскими жуликами по указанию МВФ и ради собственного обогащения. Наша власть проявляет полное равнодушие к проблемам коренных жителей, ей нужны агрессивные инородцы, чтобы устроить талибан и развалить страну, поэтому и существуют криминальные структуры диаспоры, решающие все проблемы с продажными чиновниками и депутатами.