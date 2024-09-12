На Куликовом поле в Тульской области организованы экскурсии на электромобиле

На Конном дворе Куликова поля появился электромобиль. Транспортное средство "ЭЛЬТАВР-Дилижанс" российского производства будет возить туристов с апреля по октябрь, при благоприятных погодных условиях, на Поле Куликовской битвы.
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