Эксперт

538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Трофимов
    это только те кого не разорвало взывами на мелкие части которые не возможно собрать в единое целоеМинобороны назвал...
  • Геннадий Блинов
    Молодец! Уважуха!!!«Первыми всегда б...
  • Павел Гончаров
    Скорей бы вся Украинская хунта ушла в не бытьё и земля очистилась бы от от нацистов и всех ходячих и ползущих тварей ...Путин предупредил...

Минобороны назвало общее число уничтоженных на Украине наемников

Минобороны назвало общее число уничтоженных на Украине наемников

За все время проведения спецоперации российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков, еще столько же наемников сбежали из районов боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Трофимов
это только те кого не разорвало взывами на мелкие части которые не возможно собрать в единое целое
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх