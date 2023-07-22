Минобороны назвало общее число уничтоженных на Украине наемников

За все время проведения спецоперации российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков, еще столько же наемников сбежали из районов боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
За все время проведения спецоперации российские военные уничтожили около 4990 иностранных боевиков, еще столько же наемников сбежали из районов боевых действий, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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