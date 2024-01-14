Краевой благотворительный центр поддержки участников СВО возглавил бывший силовик

Прошлый директор покинул должность из-за нехватки времени.Краевой благотворительный фонд «Единый центр поддержки», оказывающий помощь действующим участникам СВО и другим нуждающимся гражданам, возглавил Рафаил Аллахвердиев.
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