«Коммерсант»: в России могут начать штрафовать за летние шины зимой

МВД России предложило штрафовать водителей за использование летних шин зимой и шипованных — летом. Это свидетельствует из новой редакции «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, с которой ознакомился «Коммерсант».
МВД России предложило штрафовать водителей за использование летних шин зимой и шипованных — летом. Это свидетельствует из новой редакции «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, с которой ознакомился «Коммерсант».
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