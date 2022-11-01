Наш потерянный мир

34 061 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Да таких ,как Канивец в Херсонской,Запорожской областях,а также в ЛДНР и Крыму воз и маленькая тележка .В Херсоне задержа...
  • Стефан Михайлов Гърбузанов
    Начиналось самоочищения генофон России !Все паразити и дегенерати ...уезжают  к .".Метрополии"..!В Кремле отреагир...
  • Vlad Nik
    Уже верится с трудом,что мы один народ.Отмечается какая-...

«Коммерсант»: в России могут начать штрафовать за летние шины зимой

«Коммерсант»: в России могут начать штрафовать за летние шины зимой

МВД России предложило штрафовать водителей за использование летних шин зимой и шипованных — летом. Это свидетельствует из новой редакции «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто, с которой ознакомился «Коммерсант».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх