Британец сумел разгадать тайну рисунка, сделанного 20 000 лет назад

Учёные были удивлены проделанной работой и результатами простого «человека с улицы». Реставратор мебели из Лондона Бен Бэкон сделал важное открытие, которое помогло лучше понять наскальные рисунки охотников-собирателей ледникового периода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии