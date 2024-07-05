Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • Харченко Александр
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Британец сумел разгадать тайну рисунка, сделанного 20 000 лет назад

Британец сумел разгадать тайну рисунка, сделанного 20 000 лет назад

Учёные были удивлены проделанной работой и результатами простого «человека с улицы». Реставратор мебели из Лондона Бен Бэкон сделал важное открытие, которое помогло лучше понять наскальные рисунки охотников-собирателей ледникового периода.

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