Приготовить тирамису дома – запросто. Сделать савоярди и маскарпоне – тоже не сложно

Тирамису – от одного звука текут слюнки. Все мы любим лакомиться этим десертом в кафе. А как насчет того, чтобы испечь дома? Страшно решиться, боитесь, что не получится? Тирамису без маскарпоне и без яиц Рецепт для ленивых или эконом-вариант.