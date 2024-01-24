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Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО

Косачёв: Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО

Вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачёв заявил, что ратификацией протокола о вступлении Швеции в Североатлантичский альянс Турция упускает шанс выступить в интересах человечества, а не НАТО.

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