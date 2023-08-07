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«Штрафной удар – это в 90% случаев не гол, но с Месси наоборот – 10%, что гола не будет». Тренер «Интер Майами» о зависимости от Лео

«Штрафной удар – это в 90% случаев не гол, но с Месси наоборот – 10%, что гола не будет». Тренер «Интер Майами» о зависимости от Лео

Сегодня 36-летний аргентинец, играющий за «Интер Майами», сделал дубль в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом» (4:4, по пенальти – 5:3.

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