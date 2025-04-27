Пушков не исключил, что Германия попытается взять политический и военный реванш

Власти Германии вновь вводят запрет на демонстрацию флагов СССР и РФ во время памятных мероприятий, посвящённых годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает немецкая газета Berliner Morgenpost.
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