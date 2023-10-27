После вмешательства прокуратуры прекращён сброс стоков "Новосибгортранса" в Обь

Нарушение законодательства были зафиксированы в Советском районе недалеко от посёлка Огурцово.В Новосибирске после вмешательства прокуратуры прекращён незаконный сброс стоков от мойки машин в Обь рядом с посёлком Огурцово.
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