Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы несет угрозу Европе.
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