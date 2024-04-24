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Политик Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина Европе

Политик Филиппо назвал бредом слова Зеленского об угрозе Путина Европе

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо раскритиковал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что президент России Владимир Путин якобы несет угрозу Европе.

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