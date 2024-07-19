Шор: власти Молдавии продают свою страну Западу почти даром

Власти Молдавии "продают" свою страну "почти даром". Так в своем Telegram-канале глава оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор прокомментировал продажу властями страны территории бывшего республиканского стадиона в центре столицы Молдавии для строительства здания посольства Соединенных Штатов.