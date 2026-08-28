Способы применения уксуса на даче

Зачем тратить деньги на готовые препараты, если часть из них можно смело заменить обычным уксусом? Это средство безопасное и эффективное – одним словом, то, что нужно каждому дачнику! Уксус – широко известная во всем мире жидкость с резким кислым вкусом.
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