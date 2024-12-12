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Евродепутат Вилимски: очередной пакет санкций против России будет бесполезен

Евродепутат Вилимски: очередной пакет санкций против России будет бесполезен

Очередной пакет антироссийских санкций со стороны ЕС не принесет нужных Брюсселю результатов. Об этом заявил евродепутат Харальд Вилимски от Австрийской партии свободы в Европейском парламенте, передает ТАСС.

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