Из-за чего Украина может начать войну против России, рассказали на Западе

Если США и другие страны не признают Крым частью России, это может в будущем создать для Украины правовую основу для возобновления военных действий или попыток вернуть территорию другими способами, The Financial Times.
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