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В Голливуде назвали главное правило обращения с оружием, которое нарушил Болдуин

В Голливуде назвали главное правило обращения с оружием, которое нарушил Болдуин

Никогда нельзя наводить оружие в сторону людей, независимо от того, заряжено оно или нет. Так прокомментировал трагический инцидент на съемках картины о диком Западе с Алеком Болдуином консультант Голливуда по огнестрельному оружию Брайан Карпентер.

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