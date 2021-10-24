В Голливуде назвали главное правило обращения с оружием, которое нарушил Болдуин

Никогда нельзя наводить оружие в сторону людей, независимо от того, заряжено оно или нет. Так прокомментировал трагический инцидент на съемках картины о диком Западе с Алеком Болдуином консультант Голливуда по огнестрельному оружию Брайан Карпентер.