Профессор Белова: РФ и Китай обсуждают не только цену газа для "Силы Сибири — 2"

Переговоры между Москвой и Пекином по магистральному газопроводу "Сила Сибири — 2" приобрели более сложный характер, сообщаетРИА Новости со ссылкой на директора по исследованиям компании "Имплемента", профессора Школы бизнеса МГИМО Марию Белову.