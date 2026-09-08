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МОСИНФОРМ

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ВЦИОМ: Туристы назвали уровень благоустройства Москвы ориентиром для городов

ВЦИОМ: Туристы назвали уровень благоустройства Москвы ориентиром для городов

Комфортной городскую среду Москвы назвали 93% гостей столицы, а 87% хотели бы видеть московские стандарты благоустройства в своих населенных пунктах.

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