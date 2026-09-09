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Царьград

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Семенович и Буланова не поделили шлягер: ссора дошла до пересадки гримёрок и бегства с площадки

Семенович и Буланова не поделили шлягер: ссора дошла до пересадки гримёрок и бегства с площадки

Казалось, что дружба Анны Семенович и Татьяны Булановой проверена годами, но один единственный шлягер сумел сделать то, чего не смогли ни продюсеры, ни критика.

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