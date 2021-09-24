Россия в глобальном мире

Ростислав ИщенкоМногие из тех, кому сейчас пятьдесят лет и больше должны помнить популярный в эпоху поздней перестройки анекдот, согласно которому, когда у японцев спросили насколько отстал от Страны Восходящего солнца СССР, они ответили - навсегда.