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Россия в глобальном мире

Россия в глобальном мире

Ростислав ИщенкоМногие из тех, кому сейчас пятьдесят лет и больше должны помнить популярный в эпоху поздней перестройки анекдот, согласно которому, когда у японцев спросили насколько отстал от Страны Восходящего солнца СССР, они ответили - навсегда.

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