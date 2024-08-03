Какие русские фамилии на самом деле «каторжные»

С XVII века Зауралье и Сибирь стали пристанищем для множества беженцев, преступников, староверов. При этом не все, ссылаемые туда, были разбойниками и убийцами — в 1756 году Елизавета Петровна издала указ, разрешающий помещикам «за предерзостные поступки» отправлять в Сибирь своих крепостных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии