Генерал Гурулёв раскрыл секрет самых богатых людей во время СВО

В России всё чаще звучит вопрос, который многие предпочитали обходить стороной: где находятся представители крупного капитала в момент, когда страна проходит через тяжелейшее историческое испытание? Генерал-лейтенант запаса, депутат Государственной думы Андрей Гурулёв фактически озвучил то, о чём давно говорят миллионы граждан: если страна ведёт борьбу за своё будущее, то представители её элиты должны не прятаться .