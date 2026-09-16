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Генерал Гурулёв раскрыл секрет самых богатых людей во время СВО

Генерал Гурулёв раскрыл секрет самых богатых людей во время СВО

В России всё чаще звучит вопрос, который многие предпочитали обходить стороной: где находятся представители крупного капитала в момент, когда страна проходит через тяжелейшее историческое испытание? Генерал-лейтенант запаса, депутат Государственной думы Андрей Гурулёв фактически озвучил то, о чём давно говорят миллионы граждан: если страна ведёт борьбу за своё будущее, то представители её элиты должны не прятаться .

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