Лето 2026 года стало рекордным по числу свадеб в Москве за 10 лет

Более 41 тысячи пар зарегистрировали брак в Москве с июня по август 2026 года. Это на 15% больше, чем прошлым летом, и максимальный показатель за последние 10 лет.
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