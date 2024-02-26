Spiegel: Германия изо всех сил ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

Global look press/dpa/Philipp Schulze Берлин пытается найти боеприпасы для украинских боевиков по всему миру, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.
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