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Spiegel: Германия изо всех сил ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

Spiegel: Германия изо всех сил ищет боеприпасы для ВСУ по всему миру

Global look press/dpa/Philipp Schulze Берлин пытается найти боеприпасы для украинских боевиков по всему миру, заявил начальник специального штаба по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

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