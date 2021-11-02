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Верховный суд РТ освободил директора кранового завода

Сенсационное решение вынес только что Верховный суд Татарстана. Арестованный руководитель Набережночелнинского кранового завода Марс Тимербулатов освобожден под запрет определенных действий, передает с заседания журналист «Реального времени».

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