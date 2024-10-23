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Признание Умерова: Зеленский весь 2022 год вел тайные переговоры с Россией под трескотню о «непримиримости к врагу»

Признание Умерова: Зеленский весь 2022 год вел тайные переговоры с Россией под трескотню о «непримиримости к врагу»

Несмотря на агрессивную и непримиримую риторику киевских властей Украина на протяжении всего 2022 года вела тайные переговоры с Россией и о факте и содержании этих переговоров все это время знали американцы, которым об этом докладывали чиновники Зеленского.

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