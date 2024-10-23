Несмотря на агрессивную и непримиримую риторику киевских властей Украина на протяжении всего 2022 года вела тайные переговоры с Россией и о факте и содержании этих переговоров все это время знали американцы, которым об этом докладывали чиновники Зеленского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии