Минобороны РФ: взят Бачевск в Сумской области под контроль

Минобороны России заявило о взятии под контроль Бачевска в Сумской области. Российские штурмовые подразделения и операторы БПЛА провели операцию по технике и силам ВСУ, продемонстрировав свою работу в лесном и жилом массиве.
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