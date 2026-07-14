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Выявляемость рака на нулевой и первой стадиях в Подмосковье превысила 50%

Выявляемость рака на нулевой и первой стадиях в Подмосковье превысила 50%

Выявляемость онкологических заболеваний на ранней стадии в Подмосковье достигла 51,5%. Этого удалось добиться благодаря профилактическим программам, совершенствованию диагностики и повышению доступности медицины, сообщили в региональном Минздраве.

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