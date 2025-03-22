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Дрэймойд Грин: «Стеф дал мне пару советов о том, как делать «спокойной ночи»

«Все, что я делаю, я делаю агрессивно. Когда я впервые показал «спокойной ночи» после эпизода с Руди Гобером, это было чертовски агрессивно.

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