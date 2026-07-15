Курс доллара и цена Urals в июне: появились данные для расчета НДПИ и НДД в нефтегазовой отрасли

В РФ опубликовали показатели, используемые при расчете налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти и газового конденсата, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также акциза на нефтяное сырье по итогам июня 2026 года.
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