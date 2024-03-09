Китай и Швейцария настаивают на приглашении Москвы на «саммит мира», игнорируя позицию Киева

VG

Vasily Golov

Украинские войска в Афганистане.На 6 июня 2011 года максимальная численность ISAF составляла 132 457 военнослужащих (в том числе 90 тысяч американских). Австралия — с конца 2001 года, Азербайджан-с начала 2008 г,Албания-2007г, Бахрейн-с 2013г,Бельгия — с 2006 г, Болгария —с 2002 г,Босния и Герцеговина,Великобритания, Тонга-с 2013г, Венгрия — с 2003 г, Греция -с 2002 г, Грузия-с2004г, Дания-2002г, Иордания, Ирландия,-Исландия, Испания, Италия-2013г, Канада-2002г,Латвия -2003г,Литва — с 2002 г, Люксембург — с 2003 г,Македония,Малайзия,Монголия, - Нидерланды, Н. Зеландия, Норвегия,ОАЭ, Португалия, Словения-2013 г, Румыния — в июле 2002 г,Польша-2002 г, Сингапур — с 2007 г, США-2001г, Турция — в 2001 г, Украина - 2007 г, Финляндия-2004г, ФРГ - 2001 г, Хорватия -2003г, Черногория, Швеция с 2013г,Чехия — с 2002 г, Швейцария - 2003г. Эстония - 2003 г, Республика Корея - 2002 г. Украина — 24 сентября 2001 года разрешила военно-транспортным самолётам США использовать воздушное пространство страны для снабжения группировки ISAF- 3 аэродрома.РФ- 1.