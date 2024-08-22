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Не пьют воду даже один раз в день 13% россиян

Не пьют воду даже один раз в день 13% россиян

Как оказалось, 13% россиян не пьют воду даже один раз в день. Осознают важность потребления воды и регулярно утоляют жажду 87% опрошенных, показало исследование платформы "Кукушка", с результатами которого ознакомилась "Газета.

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