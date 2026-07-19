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Дюрэнт не поприветствовал Месси и других аргентинцев на мероприятии ФИФА. Позже звезда НБА выложил фото с Лео

Перед финалом чемпионата мира по футболу в Нью-Йорке ФИФА организовала Fanatics Fest, собравший звезд мирового спорта.

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