Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, заявили в подполье

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, чтобы обвинить Россию в ударах по энергетической инфраструктуре города, рассказал РИА Новости представитель пророссийского подполья.
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