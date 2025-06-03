Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 039 подписчиков

Антиснайпер. Русские бойцы ликвидировали снайпера ВСУ Татьяну Любич, любившую наряжаться. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Антиснайпер. Русские бойцы ликвидировали снайпера ВСУ Татьяну Любич, любившую наряжаться. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Профессиональный снайпер ВСУ была родом из Винницы и бесславно погибла на Красноармейском направлении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Земля стекловатой!!!
Ответить
6 час.
наверх