Запрет на покупку российского СПГ вызвал раскол в ЕС. Бельгия и Франция – против

Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя более подтвержденной информации об экономических и правовых последствиях его возможного принятия, – пишет европейская версия Politico.
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