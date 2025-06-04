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Запрет на покупку российского СПГ вызвал раскол в ЕС. Бельгия и Франция – против

Запрет на покупку российского СПГ вызвал раскол в ЕС. Бельгия и Франция – против

Франция и Бельгия отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в Евросоюз, требуя более подтвержденной информации об экономических и правовых последствиях его возможного принятия, – пишет европейская версия Politico.

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Комментарии
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Eduard
Да всё это нзаконно,все запреты и формулировки идиотские.Люди дураки,в гений что ли?
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