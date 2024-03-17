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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винисиус: «После матча думаю больше о незабитых голах, чем о забитых. Всегда стараюсь улучшить свою игру» 

Вингер «Реала» выразил мнение после матча Ла Лиги с «Осасуной» (4:2), в котором он сделал дубль. «Отлично сыграла вся команда, не только я.

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