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Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском округе подвела итоги работы за полгода

Загорская ГАЭС в Сергиево-Посадском округе подвела итоги работы за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года Загорская гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС), находящаяся в Сергиево-Посадском округе Московской области, выработала 941,55 млн кВт·ч экологически чистой электроэнергии.

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