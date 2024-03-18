Глава Польской Церкви в своем послании упомянул гонения на УПЦ

В воскресенье, 17 марта 2024 года, во всех храмах Польской Православной Церкви было оглашено Великопостное послание Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы, сообщает сайт Польской Православной Церкви.
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