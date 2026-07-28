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В санаторно-оздоровительном лагере «Строитель» состоялся День безопасности в рамках проекта «Безопасное лето»

В санаторно-оздоровительном лагере «Строитель» состоялся День безопасности в рамках проекта «Безопасное лето»

При поддержке департамента социальной защиты населения Ивановской области, региональных департаментов образования и науки, здравоохранения, а также ГИБДД, МЧС России и других ведомств, социальных партнеров в Ивановской области продолжаются мероприятия в рамках большого профилактического и обучающего проекта по безопасности детей в период летних каникул «Безопасное лето».

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