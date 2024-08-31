Рождение стальной мощи: как создавался первый русский танк

31 августа 1920 года – знаменательная дата в российской истории. В этот день из ворот завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде выехал первый серийный отечественный танк – «Борец за свободу товарищ Ленин», также известный как «Рено-русский».
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